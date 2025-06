Confira as revelações do tarot, desta terça-feira (17), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Você pode se sentir compelido a agir instantaneamente em relação a um determinado assunto, mas permaneça firme para o sucesso dele. Fale a sua verdade com sabedoria; decisões tomadas com firmeza são para aqueles que têm a mente vazia de conflitos e os pensamentos angustiados. Confie mais na sua maturidade do que nas suas emoções hoje. O Universo pede que você lidere hoje, não que persiga.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você não é mais a pessoa que costumava reagir com base na dor; agora você reage com base na compaixão. Honre essa mudança. Uma sensação de calma pode vir através de uma conversa familiar ou sincera e sincera. Baixe a guarda e aceite toda a alegria que você merece.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Não se esforce para cumprir todas as atividades da sua lista interminável de tarefas. Deixe a quietude ser uma escolha, não o seu último recurso. Mesmo uma pequena pausa fará maravilhas, em vez de continuar a fazer isso sem parar. Não há regras para “estar ligado” o tempo todo. Honre o sentimento e faça-lhe companhia.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

A curiosidade é o seu principal fator nesta fase. Você pode ouvir chamados de algum lugar interior para nutrir uma ideia recém-nascida, ou talvez, um novo caminho bem à sua frente. Sem pensar muito, apenas diga sim, porque você não precisa do panorama completo. Apenas uma necessidade para incentivar a busca por aquela primeira centelha.

Texto com informações do site The Hindustan Times