As revelações do tarot desta terça-feira (17) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, desta terça-feira (17), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Deixe suas paixões liderarem e sua confiança seguir. Você pode inspirar outras pessoas mesmo quando não estiver vivendo seus dias com interesses secundários, evitando seu verdadeiro propósito; mantenha-se interessado em seus objetivos. Quanto mais você acreditar em sua luz, mais o mundo a refletirá para você.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

A mensagem de hoje o incentiva a deixar a rotina e se voltar para a nutrição. Seus trabalhos criaram um ambiente seguro; no entanto, agora sua alma anseia por uma consciência mais ousada e dissonante, por momentos de beleza simples, silêncio e engajamento em coisas que o façam sentir-se preenchido por dentro. Valorize os exemplos que trazem paz ao seu mundo interior.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O equilíbrio deve ser sua âncora ao longo do dia. Combine trabalho e lazer com elegância e dê espaço suficiente à sua mente. Você fará escolhas melhores se respeitar seu próprio ritmo. A harmonia perfeita supera a velocidade. Um passo consciente é muito melhor do que dez passos distraídos.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O presente pode ser um momento auspicioso para seguir em frente com confiança, desde que você respeite seu próprio ritmo. Concentre sua energia, não no medo e na dúvida; assim, pequenas vitórias logo se transformarão em grandes crescimentos.

Texto com informações do site The Hindustan Times