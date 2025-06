As revelações do tarot desta terça-feira (17) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, desta terça-feira (17), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Pergunte a si mesmo: a escolha que você faz hoje é movida pela justiça ou pela emoção? A decisão que você toma agora marca o seu futuro de forma forte e indelével, então respire fundo antes de se jogar. Confie na sua consciência. Às vezes, tudo se torna profundamente claro para um coração em paz, mesmo que ele esteja completamente em silêncio.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Não deixe que os atrasos do passado o impeçam – de qualquer forma, você pode recomeçar daqui. Na verdade, não se trata de onde você esteve, mas de onde seu coração está disposto a ir a partir de agora. Uma sensação de conclusão traz força, não um ponto final. Selecione suas lições e prossiga com ímpeto renovado. Você está mais preparado do que imagina.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Cada sentimento está chamando sua atenção para o que precisa ser curado. Abrace-o em vez de rejeitá-lo. Algo ou alguém está mexendo com seu coração, e veja isso sem pressa. Confie no que o move, mesmo que seja confuso. Seus sentimentos não são bloqueios; são mensageiros. Siga-os com delicadeza.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Descanso nunca é preguiça – é sua mente se preparando para algo maior. Mesmo que os outros estejam apressados, mantenha-se firme. Sua presença calma se torna uma fonte de estabilidade para os outros. Honre o silêncio e você ouvirá o que a ação nunca revelou.

Texto com informações do site The Hindustan Times