Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 20 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

No âmbito amoroso, estes serão dias para tomar decisões importantes. Se essa pessoa não for a certa para você, é hora de deixá-la ir. Passe um tempo sozinho. Isso permitirá que você aprenda mais sobre si mesmo e fortaleça sua força interior.

Energias fortes e positivas. Você precisa ser discreto sobre o que faz para evitar ciúmes. Você crescerá profissionalmente; não hesite em estudar. Você fechará um negócio que lhe trará um dinheiro extra.

Questões de divórcio ou processos judiciais familiares serão resolvidos. O universo conspira a seu favor. Seu ponto fraco é sua mente e pensar demais em coisas que não têm solução. Aprenda a deixar ir.

Capricórnio

Seus pontos fracos esta semana serão sua garganta e seus dentes. É hora de retomar seus estudos universitários. As profissões de advogado, relações públicas e, acima de tudo, liderança empresarial são muito compatíveis.

A qualquer hora do dia, observe-o e peça que sua energia positiva cresça. Isso o ajudará a alcançar um padrão de vida melhor. Mas cuidado, o lado sombrio pode se manifestar em problemas de infidelidade e mentiras. Tente resolver isso em sua vida e busque a honestidade.

Use as cores laranja e verde para dar sorte. Sua melhor compatibilidade é com Leão, Sagitário e Escorpião.

Aquário

Esta semana será decisiva no seu ambiente de trabalho. Seja claro sobre o que você quer para o futuro.

Lembre-se de que sua mentalidade é muito forte e tudo o que você imaginar se tornará realidade; cultive pensamentos positivos. Seu ponto fraco são seus rins e pâncreas; mantenha uma dieta balanceada para evitar problemas.

Você ouvirá falar de um divórcio em sua família; prepare todo o seu apoio. Não se deixe influenciar por comentários negativos. Lembre-se de que seu signo sempre será pioneiro em tudo, e é por isso que você sempre estará cercado de inveja.

Um amor do passado está falando mal de você. Tente conversar com essa pessoa e fazer as pazes para evitar conflitos.

Peixes

Seu ponto fraco são problemas estomacais e gastrite. Não alimente seu corpo com raiva e pensamentos de vingança. Deixe de lado toda negatividade e busque paz interior.

Mudanças positivas para tudo o que você fizer. Este planeta está relacionado ao fechamento de contratos e novos projetos; não hesite em se aventurar em novos investimentos. Prepare sua mente para a abundância.

Chance de viajar por motivos pessoais; aproveite esta oportunidade para se desconectar e recarregar as energias. Você colocará suas dívidas em dia.