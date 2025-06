Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 20 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Leão

Hora de deixar indecisões para trás e começar a vislumbrar um futuro melhor. Mudanças no seu ambiente de trabalho; você precisa estar preparado.

Você está se renovando para se sentir melhor. Você está planejando uma viagem para o seu aniversário. Não deixe nada inacabado na vida; tente terminar tudo o que começar.

Dê um passeio sob os primeiros raios de sol, e isso alimentará sua energia positiva. O amor será infinito. Seu ponto fraco é a insônia.

Virgem

É hora de começar aquele negócio. Você precisa manter pensamentos positivos diante das adversidades para alcançar o sucesso.

ANÚNCIO

Você receberá um compromisso firme de um parceiro; deixe-se amar. É hora de ter alguém em sua vida. Você recebe uma oferta para estudar no exterior. Você recebe um convite de casamento.

Crescimento profissional. Seus esforços finalmente serão reconhecidos e você receberá uma oferta de posição de liderança. Tente não carregar problemas que não são seus e aprenda a deixar de lado o que não era para você.

Continue aprendendo sobre vendas, liderança e comércio. Seu melhor dia é quarta-feira. Seus pontos fracos são enxaquecas e depressão.

Libra

É o momento perfeito para resolver aquelas pendências, seja algo legal ou familiar que o esteja deixando tenso. Você terá a energia da reconciliação e da aceitação para manter tudo fluindo.

Portanto, não se acomode e mãos à obra. O amor traz uma proposta firme. Se você tem um parceiro, é um excelente momento para formalizar ou levar o relacionamento para o próximo nível.

Seus pontos fracos serão seus rins e má circulação. Beba mais líquidos e evite ficar sentado por longos períodos. Esta semana será cheia de novas ideias que o impulsionarão para o sucesso.

Escorpião

Prepare-se para ser imparável e acumular triunfos. Aconselho você a ficar longe de discussões; é melhor ignorar pessoas tóxicas e seguir em frente. Você está em uma fase crucial, na qual está concluindo seus estudos e começando a considerar opções.

Este é o seu momento de viver para si mesmo e aproveitar ao máximo tudo o que faz. Seu ponto fraco está relacionado aos hormônios e aos ossos. Preste atenção aos sinais do seu corpo e busque o equilíbrio.

Não perca as novas oportunidades que se apresentarão no ambiente de trabalho. É hora de deixar de lado o “o que as pessoas vão dizer” e ser autêntico em suas ações de vida.