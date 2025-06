As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Esta semana traz uma mistura de introspecção e transformação. A saúde pode se beneficiar de mudanças simples no estilo de vida, como alimentação consciente ou uma desintoxicação digital. Financeiramente, é sensato evitar especulações e se ater ao essencial para evitar estresse futuro.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Uma sensação de esperança e cura emocional provavelmente iluminará sua semana. Você provavelmente se sentirá mais leve e equilibrado, especialmente se permanecer mentalmente forte e espiritualmente equilibrado. As decisões financeiras devem ser tomadas com uma perspectiva de longo prazo.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Esta semana pode exigir descanso, tanto física quanto emocionalmente. Se você se sentir anormalmente cansado, não há problema em fazer uma pausa e se concentrar em seus cuidados pessoais. O fluxo financeiro pode melhorar, ajudando você a lidar com despesas pendentes com mais facilidade.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Sua imunidade está forte e este pode ser o momento perfeito para explorar práticas holísticas de bem-estar. As mudanças no mercado financeiro podem induzir escolhas impulsivas, mas manter os pés no chão ajudará você a pensar a longo prazo. Profissionalmente, esta é sua oportunidade de introduzir fluxos de trabalho inovadores e inspirar seus colegas.

Texto com informações do site The Hindustan Times