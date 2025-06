As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta nova semana

(AtlasStudio/Imagem de atlascompany no Freepik - Ilustração)

Confira as novas revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Sua energia pode ser melhor administrada com alimentos ricos em proteínas e hidratação consistente. Reconsiderar seus hábitos de consumo pode levar a uma maior estabilidade financeira. No trabalho, pequenas vitórias diárias podem ser mais significativas do que grandes avanços.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Sua determinação pode trazer pequenas, mas significativas vitórias esta semana. Seus objetivos de condicionamento físico podem ganhar impulso, especialmente com rotinas disciplinadas e motivação crescente. Financeiramente, você está entrando em uma fase gratificante, então aproveite ao máximo evitando a complacência.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Esta semana é sobre escolher a calma em vez do caos. Sua saúde exige atenção especial, portanto, tome medicamentos apenas sob orientação especializada e garanta um descanso adequado. O planejamento financeiro parece mais estruturado, aproximando você de seus objetivos de longo prazo.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Você pode se ver se libertando de padrões prejudiciais, o que pode definir um tom positivo para toda a semana. As finanças estão melhorando, com novas fontes de renda mostrando potencial. Profissionalmente, as coisas podem parecer rotineiras, mas a consistência está construindo sua base para o crescimento a longo prazo.

