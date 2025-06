As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Áries, esta semana pode parecer uma reinicialização cheia de energia. O tarot também destaca que seus níveis de energia provavelmente apoiarão sua aptidão física, e exercícios em casa ou rotinas divertidas podem fortalecer sua imunidade.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Vá com calma esta semana, pois seu corpo sinaliza a necessidade de descanso e cura. Experimente meditar ou reduza o tempo de tela para restaurar seu ritmo natural.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Esta semana pode lhe ensinar a arte de equilibrar paixão com praticidade. Fisicamente, você provavelmente se sentirá energizado e resiliente, mas algum estresse financeiro poderá vir à tona emocionalmente.

ANÚNCIO

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Esta semana traz uma mistura calorosa de crescimento pessoal e energia de liderança. Exercícios de aterramento ou treinos curtos em casa podem beneficiar seu bem-estar, mas seu trabalho será o verdadeiro destaque. Reconhecimento ou elogios à liderança podem elevar seu ânimo.

Texto com informações do site The Hindustan Times