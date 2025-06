As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste domingo (15)

Confira as revelações do tarot, neste domingo (15), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Planos de viagem devem ser verificados duas vezes para evitar contratempos. Investimentos imobiliários podem não ser favoráveis ​​agora, então adie decisões importantes.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Profissionalmente, as responsabilidades logísticas ou operacionais podem aumentar, mas sua praticidade o ajuda a gerenciar com eficácia. Os laços familiares oferecem equilíbrio emocional se nutridos com cuidado.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

No amor, momentos significativos são prováveis, então priorize as pequenas coisas que constroem conexão. Viagens espontâneas ou de longa distância podem ser gratificantes, especialmente quando movidas pela paixão.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

No trabalho, gerenciar o estresse criativo pode ser seu maior desafio, portanto, estabelecer limites claros é vital. A vida em família é emocionalmente gratificante e os momentos de união serão memoráveis.

Texto com informações do site The Hindustan Times