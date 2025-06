As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste domingo (15)

Confira as novas revelações do tarot, neste domingo (15), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

As interações familiares podem ser reconfortantes quando respeito e gratidão são expressos. No amor, conversas significativas podem criar um vínculo emocional mais profundo.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O reconhecimento no trabalho é provável, então continue expandindo seus limites criativos. As tradições familiares podem trazer alegria, então reserve um tempo para honrar suas raízes.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

A vida amorosa pode não ter intensidade, mas um gesto caloroso pode reacender um afeto gentil. Viajar parece gratificante, especialmente com um plano flexível.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Sua família pode surpreendê-lo com incentivos oportunos e sutis. Nesta fase, a energia romântica pode parecer desalinhada, e dar espaço pode ajudar a trazer clareza.

Texto com informações do site The Hindustan Times