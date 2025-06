As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer neste domingo (15)

Confira as revelações do tarot, neste domingo (16), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Decisões financeiras podem se alinhar a planos de longo prazo, especialmente se você estiver considerando novas fontes de geração de riqueza. Profissionalmente, as chances de se aproximar de suas aspirações são altas, então mantenha o foco firme.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O progresso profissional parece estável e sua consistência pode em breve ser reconhecida. No amor, há uma centelha de alegria que pode aprofundar os laços emocionais.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O tarot destaca que viagens curtas podem não ser emocionantes, mas ainda assim podem quebrar a monotonia nesta fase.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Nesta fase, o tarot destaca que as perspectivas de carreira podem favorecer aqueles que exploram projetos autônomos ou novas ideias de negócios.

Texto com informações do site The Hindustan Times