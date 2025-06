Conselho amoroso para o fim de semana de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O segundo fim de semana de junho de 2025 chegou e um direcionamento pode ajudar a vida amorosa dos signos do zodíaco. Confira a seguir:

Sagitário

É hora de olhar para frente, sem nostalgia, mas com verdade. Chance de reafirmar seu valor e avançar. Fique aberto. Evento que trará oportunidades.

Capricórnio

Não se esforce demais; reaja com maturidade. Problemas com alguém. Cuidando mais da saúde. Às vezes, deixar ir é mais poderoso do que resistir.

Aquário

Cortando laços tóxicos. Conversas e alguém retornando. Você sentirá necessidade de se distanciar de uma energia que a esgota. Sua beleza natural está em alta. Você se sente confiante.

Peixes

Mensagens de pessoas do seu passado e uma conversa pendente. Uma conexão surge de novo. Desta vez, você não está perseguindo, está observando. Hora de estabelecer limites. Lembre-se de que nem tudo o que você sente deve ficar só dentro de você.

