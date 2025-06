As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste sábado (14)

Confira as revelações do tarot, neste sábado (14), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tempo em família pode despertar o interesse por suas raízes, então aproveite a oportunidade para explorar histórias em comum. A energia romântica está forte e doce, então reserve um tempo para expressar seu afeto.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Na vida amorosa, o tarot destaca que o ciúme pode vir à tona, mas a transparência pode levar ao crescimento. Viagens podem não combinar com sua energia atual, então adie ou considere retiros de bem-estar.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

No trabalho, a colaboração traz novas ideias, mas o esforço consistente ainda é fundamental. O apoio da sua família pode trazer conforto e estabilidade.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Desentendimentos românticos podem surgir, mas a empatia e a paciência podem preencher a lacuna. Uma viagem tranquila pode reconectá-lo com sua paz interior.

Texto com informações do site The Hindustan Times