As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste sábado (14)

Confira as novas revelações do tarot, neste sábado (14), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Financeiramente, um plano de poupança estável pode trazer paz de espírito. No trabalho, a inovação é o seu ponto forte agora, então compartilhe suas ideias e assuma a liderança.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

A vida amorosa pode ser desconfortável se as barreiras emocionais permanecerem, mas o crescimento pessoal geralmente começa fora da sua zona de conforto. Se estiver planejando uma viagem, destinos espirituais podem oferecer clareza.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Sua carreira pode exigir uma estratégia revisada, e uma abordagem refinada pode trazer melhores resultados. Relacionamentos familiares podem parecer desconectados, então paciência e empatia podem ajudar a preencher essa lacuna.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Financeiramente, pode ser uma fase ativa para crescimento patrimonial ou expansão patrimonial. Profissionalmente, funções em vendas ou relacionamento com clientes podem parecer repetitivas, mas oferecem ganhos constantes.

