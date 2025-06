Idoso mente ao buscar meninas de 13 anos em escola e as estupra

Um idoso de 76 anos foi preso na última quinta-feira 12 de junho quando a Polícia Militar (PM) o viu sair de uma área de mata com duas adolescentes de 13 anos.

ANÚNCIO

De acordo com o portal O Tempo, os policiais desconfiaram e ao abordar o carro, ouviram os relatos das meninas que confessaram que foram estupradas.

O crime ocorreu após o idoso abordar as jovens na saída da escola e mentir que havia ido buscá-las a mando das mães delas.

No carro do acusado, as vítimas foram ameaçadas. O idoso disse que era coronel, que tinha uma arma de fogo, mas que “não queria matar ninguém”.

Após a violência sexual, a PM notou os três saindo de um matagal e perceberam que o semblante do suspeito mudou ao notar a presença dos agentes.

O idoso ainda tentou dizer que era familiar das meninas, mas foi desmentido pelas jovens que demonstravam medo. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a 2ª Central Estadual do Plantão Digital.

Leia mais: Corpo de bebê recém-nascido filho de adolescente de 15 anos é encontrado em cova rasa

ANÚNCIO

Adolescente de 13 anos que era estuprada por amigo do pai e padrasto foi expulsa de casa ao contar violência

Polícia recebe denúncia de cadáver transportado em carro de coleta de recicláveis e identifica corpo de jovem desaparecida

Mãe de menino que foi jogado da ponte pelo próprio pai fala sobre vida após o crime