As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta-feira (13)

Confira as revelações do tarot, nesta sexta-feira (13), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Nesta fase, seu caminho profissional parece estável, principalmente se você se mantiver flexível.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você pode se sentir estagnado, mas repensar sua abordagem pode ajudá-lo a recuperar o ritmo. Mantenha a calma e preserve a compostura.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Questões imobiliárias podem ser adiadas por motivos inesperados, por isso, paciência é essencial. Nos estudos, um empurrãozinho extra fará toda a diferença. Mantenha-se otimista e proativo.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Nesta fase, o foco pode diminuir, então não hesite em buscar ajuda para se manter alinhado.

