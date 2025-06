As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (13)

Confira as novas revelações do tarot, nesta sexta-feira (13), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Viagens de longa distância podem proporcionar insights valiosos e uma sensação de liberdade. O tarot também destaca que nunca é tarde para recuperar o atraso. Siga em frente com calma e intenção.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Para o signo de Virgem, o tarot deixa uma importante mensagem neste dia: Continue acreditando em seu progresso constante.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O esforço constante o manterá no caminho certo. Mantenha-se centrado e com os pés no chão.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Viagens podem criar memórias preciosas, especialmente se forem de lazer. Então, aproveite.

