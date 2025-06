As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta-feira (13)

Confira as revelações do tarot, nesta sexta-feira (13), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Embora viajar possa ser algo rotineiro, é uma oportunidade de oferecer novas perspectivas. Questões imobiliárias podem parecer instáveis, então é melhor esperar antes de tomar grandes decisões.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Mantenha o coração aberto e deixe a positividade guiar seus planos. O tarot também destaca que pequenos e consistentes esforços farão uma grande diferença.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Reserve um tempo para as pequenas alegrias, pois elas têm um significado maior do que você imagina.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Viajar traz alegria espontânea, então aproveite o momento.

Texto com informações do site The Hindustan Times