5 perfumes exclusivos com cheiro luxuoso e usados ​​por mulheres famosas

Se há algo que distingue todas as mulheres famosas, é o uso desses perfumes exclusivos, sofisticados e de alta qualidade, que exalam luxo por onde passam.

Aliás, algumas dessas fragrâncias são usadas por celebridades e membros da realeza, que, assim como elas, nos farão o centro das atenções em qualquer evento social, destacando-nos pela elegância e sofisticação.

Perfumes exclusivos usados ​​por mulheres famosas

Nº 6 Magnolia Sensual de Victorio & Lucchino

Embora pouco conhecido no mercado, é uma verdadeira joia escondida que todos deveríamos experimentar pelo menos uma vez. Será a peça central do seu look graças ao seu equilíbrio perfeito entre sutileza e sofisticação, transmitindo um poderoso ar herbal sem chamar muita atenção e apelando mais à delicadeza das flores.

Le Parfum by Elie Saab

Quem já sucumbiu aos seus encantos diz que o que mais se destaca nesta criação de Elie Saab é a sua originalidade e sensualidade, graças à fusão de flor de laranjeira, patchuli e mel de rosas. Em geral, deve-se aos seus toques amadeirados que o tornam versátil, independentemente da hora do dia ou do compromisso.

Diorissimo by Dior

Entre os perfumes exclusivos usados ​​por mulheres da classe alta, não podemos deixar de fora esta criação à base de notas verdes, jasmim, ylang-ylang e almíscar branco. A mistura reflete ternura e frescor, tornando-se um dos favoritos da Princesa Diana de Gales durante sua vida.

Sexy Amber de Michael Kors

Para mulheres mais jovens e sedutoras, adoramos esta fragrância feita com âmbar, flores brancas e sândalo. Sua mistura de notas cria uma aura sensual e uma fragrância cremosa que faz jus ao seu nome. Foi lançado em 2013 e continua muito em voga até hoje.

Wild Bluebell de Jo Malone

Se este é o perfume favorito de Meghan Markle, há um bom motivo para isso. Pertence à família das fragrâncias florais verdes e se distingue por seu aroma de gotas de orvalho, folhas verdes e cravo. Também são perceptíveis notas ricas de pêssego, almíscar e talcos.