Padilha mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Leão – Cartas 24 e 21

Terceiras pessoas podem chegar em seu caminho para causar algum tipo de interferência em seus planos ou relacionamentos. É preciso não cair na conversa de qualquer um e evitar plantar aquilo que não deseja nem para si mesmo, pois mais tarde pode colher maus frutos.

Virgem – Cartas 1 e 13

A vida é feita de superação, principalmente quando se trata de não cair nas mesmas armadilhas e deixar o trauma da traição no passado. Cuide mais de si mesmo e crescerá com a sabedoria que o colocará no melhor lugar.

Libra– Cartas 5 e 9

Nem todo afastamento é negativo e a saída de algumas pessoas da sua vida pode ser necessário. Não insista naquilo que não tem dado frutos e que tem afastado coisas boas. A recompensa por algo feito no passado ou uma herança pode chegar.

ANÚNCIO

Escorpião - Cartas 17 e 33

Quando a justiça é feita, quem plantou bons frutos agradece. Por isso, esteja atento as mudanças que chegam e abra os caminhos que são do seu merecimento sem medo.

Leia mais:

Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 15 de junho de 2025

Os signos que podem abrir novas portas com a Lua Cheia em Sagitário

Os signos que vivem novidades nos relacionamentos com a Lua Cheia em Sagitário

Os signos que passam por um despertar da intuição na Lua cheia em Sagitário