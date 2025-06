Estes são os 3 signos do horóscopo chinês que se destacam por viver uma fase de abundância financeira, abençoados por Vênus. Confira a lista:

Búfalo:

Se você nasceu no ano do Búfalo, este é o seu momento de consolidação. Seu objetivo agora é apostar no que é seguro e planejado. Seja financeiramente ou emocionalmente, você é chamado a construir um futuro com paciência. Esta fase marca o retorno ao comprometimento com objetivos que transcendem o momento e uma apreciação sincera pelas coisas simples da vida. O prazer não está no desperdício, mas na perseverança.

Tigre:

Este felino de alma inquieta e temperado será influenciado de forma positiva nesta fase. É hora de rever acordos, fortalecer alianças e evitar cair no vazio sem uma rede de segurança. Financeiramente, priorize estratégias de longo prazo e junte-se a alguém que compartilhe sua visão. A astrologia oriental sugere desacelerar, pois isso pode ajudá-lo a ir mais longe.

Serpente:

A Serpente é o signo que, com seu olhar profundo e andar silencioso, agora tem terreno fértil para tomar decisões inteligentes. Essa energia exige precisão: investir em qualidade, evitar a superexposição e agir com elegância. Vênus em Touro nos incentiva a aproveitar cada passo da jornada com calma e atenção, algo natural para este signo. Use essa intuição com confiança: o momento está do seu lado.

Texto com informações do site Minuto Neuquén