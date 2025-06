As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta-feira (12)

Confira as revelações do tarot, nesta quinta-feira (12), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Seja o que você precisa quando se sentir sobrecarregado – calmo, gentil e presente. Sua força não está apenas em suas ações, mas também em sua profunda sabedoria emocional. Não descarte a necessidade de descansar ou buscar conforto. Encha sua xícara da forma mais delicada possível e sem culpa. O que você oferece a si mesmo agora se refletirá nos outros nos próximos dias.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O que parece entediante pode estar criando uma sensação de segurança muito necessária para você. Estabilidade não é fracasso; é um alicerce. Respeite a paz em algo simples, mesmo que lhe falte entusiasmo. Nem todo dia precisa ser um dia de superação; alguns dias são apenas chão macio sob seus pés.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você não precisa dizer “sim” apenas para manter a paz. Estabeleça limites claros e gentis em torno de sua preciosa energia. Sua energia, tempo e atenção são valiosos — escolha quem os recebe.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Nunca espere por um sinal; apenas confie no seu ritmo firme. Qualquer passo é importante, desde que seja dado com cuidado. O dia de hoje é para o progresso que se constrói de forma silenciosa e segura. Mantenha-se próximo do que parece real e enraizado.

Texto com informações do site The Hindustan Times