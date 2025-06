As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (12)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quinta-feira (12), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Você não precisa impressionar ninguém; nem deve se apresentar. Apenas seja honesto consigo mesmo e com os outros. Quanto mais você se guiar pelo que lhe parece certo, mais equilibrado tudo se torna. Defenda algo quando for necessário e permaneça em paz e confiança. Sua clareza será um guia melhor do que qualquer força. Deixe a verdade te guiar hoje.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Incentive-se a deixar de lado toda culpa ou pressão e simplesmente aproveite o que vem construindo há tanto tempo. Brilhe sua luz com elegância, sem ter que conquistá-la por completo. Você não precisa continuar buscando aprovação. Você já chegou lá, então simplesmente aproveite seu valor. Respire um pouco mais aliviado.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Você não é mais a pessoa que era antes, então deixe que suas escolhas reflitam essa cura. Busque o que lhe parece leve e fácil, não o que velhos fardos lhe impuseram. Esta é a oportunidade perfeita para seguir em frente sem arrastar nada disso consigo. Portanto, recomece com sabedoria no bolso e suavidade nos passos.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Um momento suave – um sorriso inesperado, uma pausa na serenidade – pode surgir enquanto você se importa de todo o coração. Deixe que isso aconteça. Você não precisa buscar a felicidade em voz alta; ela entra na ponta dos pés enquanto você está presente. Mantenha-se aberto à beleza nas pequenas coisas.

Texto com informações do site The Hindustan Times