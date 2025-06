As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (12)

Confira as revelações do tarot, nesta quinta-feira (12), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Não há necessidade de correr atrás de mais um marco enquanto você precisa aproveitar a alegria do presente. Realização não é algo mais; é fazer algo pelo aqui e agora. Quando você é grato, um momento comum se transforma em ouro.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

As vibrações de hoje o encorajam a desacelerar e a se voltar para o seu eu sereno. Nenhum plano perfeito poderia trazer equilíbrio; equilibrar-se é simplesmente dar espaço para respirar e ser. Agora, a melhor coisa a fazer é simplesmente se deixar estar neste momento presente, sem fazer nada. Você é digno apenas por ser.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Cuide de si mesmo da mesma forma que cuida dos outros, não porque você mereceu, mas porque precisa. Nutra seu corpo, seja gentil com seus pensamentos e lembre-se de que o amor não é uma recompensa, é um direito. Você não precisa trabalhar pelo direito de descansar. Você merece, agora mesmo.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Junho traz uma pequena vitória! Compartilhe sua visão com os outros, não hesite em pedir ajuda e respeite a jornada que você está trilhando. Sua paciência será recompensada com a realização dos seus sonhos.

Texto com informações do site The Hindustan Times