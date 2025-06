Unhas jeans? A nova tendência que todos estão amando e que substitui a francesinha

Entre os milhares de designs propostos para se usar a manicure, há um que se destaca por dois motivos: é diferente dos demais, mas elegante o suficiente para ser usado em eventos formais; é discreto, mas ousado, sem dúvida a combinação perfeita de criatividade e glamour.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

Como são as unhas ‘jeans’? Pinterest (Pinterest)

Lembra do ditado “menos é mais”? Muitas celebridades, incluindo a Rainha Letícia, provaram que esse ditado é verdadeiro em mais de uma ocasião. Unhas jeans são a prova de que você não precisa de muitos elementos para destacar suas mãos, sem necessariamente optar por técnicas clássicas como a francesinha, que há muito tempo é considerada a melhor opção para exibir mãos bem cuidadas.

O que são unhas jeans?

Chega de francesinhas clássicas! Se você faz parte do clube de mulheres que preferem estilos clássicos, garanto que encontrou sua “tribo”. Unhas jeans são um design que promete fazer as mulheres se apaixonarem no salão de beleza.

O azul nunca foi tão bonito quanto hoje, e as unhas jeans são exatamente isso: a exaltação de uma cor que, embora não seja uma das mais populares, certamente é uma das mais bonitas para um visual glamoroso e chique, inspirada na profundidade e textura do jeans.

Como são as unhas ‘jeans’? Pinterest (Pinterest)

Isso mesmo, estes designs de unhas buscam revisitar uma paleta de cores que emula o jeans clássico, que, como explica a Instyle, inclui “veios brancos, tons índigo e acabamentos acid wash”, além de ser complementada por um azul marinho profundo, característico do jeans.

Ideias elegantes para unhas jeans

O melhor é que este design é tão versátil quanto a própria peça. A cor é tão elegante que combina perfeitamente com outras combinações, seja para uma francesinha com um toque original ou para quem prefere o azul-marinho em vez do branco. Claro, essa opção é para mulheres que adoram toques minimalistas.

ANÚNCIO

Como são as unhas ‘jeans’? Pinterest (Pinterest)

Por outro lado, para quem deseja aproveitar ao máximo este design, ele é muito simples, pois você pode adicionar técnicas como degradês ou craquelados, além de detalhes 3D para decorar a unha.

LEIA TAMBÉM:

Os signos que passam por um despertar da intuição na Lua cheia em Sagitário

Horóscopo semanal do trabalho: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 15 de junho de 2025

Adeus ao branco? Esta é a tendência de vestido de noiva que está causando nas redes sociais

O comprimento também é uma questão de escolha; se você busca algo marcante, opte por unhas XL, mas se busca algo sutil, unhas curtas sempre serão uma das opções para você. Claro, tente experimentar pelo menos uma vez para que você possa explorar uma nova versão de si mesma, mesmo que seja apenas temporariamente. Você encontrará uma grande variedade de designs, e certamente um se adequará ao seu gosto e necessidades.