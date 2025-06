Os signos que passam por um despertar da intuição na Lua cheia em Sagitário

Em 11 de junho de 2025, alguns signos do zodíaco passam por um despertar da intuição devido a Lua Cheia em Sagitário.

Confira quais são:

Sagitário

A energia do momento o coloca com muitas reflexões sobre as situações que se repetem ou o que fez no passado. Isso o ajuda a entender questões sobre você e o seu caminho, mas não deve nunca o deixar preso. Lembre-se de se conectar com essa energia e usar a intuição para absorver as aprendizagens e tomar novas decisões.

Capricórnio

Momento de começar a pensar mais por si mesmo e se retirar se necessário para acessar mais sua intuição e inconsciente. Resolva os problemas com paciência e encare a verdade com honestidade; esses dois caminhos o ajudam a encontrar a melhor direção.

Aquário

Não tenha medo de aproveitar oportunidades e se divertir, mas tenha com atenção extra umas ilusões e o passado que pode regressar. Use a intuição e a sabedoria para dar novos passos, colocando as coisas em ordem e cuidando também da sua que sua saúde emocional.