Horóscopo semanal do trabalho: Previsões para Sagitário, Capricórnio. Aquário e Peixes até 15 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida profissional dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio. Aquário e Peixes. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário

Conexões e contatos. Assuntos adiados. Planos tomam forma. Você acredita no que está fazendo novamente. Uma conversa crucial com alguém com poder de decisão. Documentos ou assuntos estão avançando.

Capricórnio

Dúvidas sendo aclaradas e intuições se confirmando. Mudança de responsabilidades. Um chefe ou superior pede apoio adicional ou ajuda. Você está sendo observado mais do que pensa. Esperam mais de você.

Aquário

Comunicações importantes e conversas que o ajudam. O ambiente exige adaptabilidade. Haverá uma reunião inesperada onde serão discutidos assuntos que você vinha tentando evitar. Demonstre maturidade.

ANÚNCIO

Peixes

Saindo de energias estagnadas. Uma nova oportunidade para apresentar suas ideias. Uma proposta que se adapta melhor à sua agenda. Cuidado com mal-entendidos devido a mensagens ou e-mails não respondidos.

Leia mais: Os signos que podem abrir novas portas com a Lua Cheia em Sagitário

Os signos que vivem novidades nos relacionamentos com a Lua Cheia em Sagitário

Os signos que passam por um despertar da intuição na Lua cheia em Sagitário