Horóscopo de hoje, 11 de junho: a lua cheia incentiva você a deixar ir, fechar ciclos e se reconectar

Hoje, somos acompanhados pela Lua Cheia em Sagitário, uma energia que convida à reflexão profunda, à clareza emocional e à mudança consciente.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

♈ Áries

A calma prevalece. Embora o seu impulso o impulsione, você ouvirá mais atentamente a sua intuição: às vezes, parar significa seguir em frente.

♉ Touro

Um momento de leveza afetará o seu dia: uma simples conversa ou uma lembrança lhe trará clareza e alívio.

♊ Gêmeos

Conexões importantes surgirão. Sua mente e sua essência se alinharão e oportunidades surgirão. Confie nesse fluxo!

♋ Câncer

Libere o que pesa em seu coração. A cura emocional é suave; você não precisa fazer nada além de desapegar.

♌ Leão

Haverá uma desconexão com o familiar: prepare-se para se abrir a novas formas de se relacionar, com autenticidade e sem medo.

ANÚNCIO

♍ Virgem

A energia lunar pede que você se aterre: conecte-se com seus ritmos, com calma e alinhamento prático. Os detalhes importam, viva a partir do centro.

♎ Libra

Você está se desapegando das expectativas dos outros e se reconectando com sua luz interior. Abra espaço; a mudança está acontecendo dentro de você.

♏ Escorpião

Hoje, você elimina o que não lhe serve: você reforça firmemente seu espaço pessoal. Já chega; você não precisa se justificar.

♐ Sagitário

Fim de um ciclo para os perfeccionistas. Você está fechando etapas e abrindo portas para se reinventar com mais liberdade.

♑ Capricórnio

Você se sente protegido e tem mais clareza em seu ritmo de trabalho. Concentre-se no que é essencial e aproveite o passo firme à frente.

♒ Aquário

A roda está girando a seu favor. Não tenha medo da mudança e comece a se manifestar. Ser ouvido pode amplificar suas ideias mais disruptivas.

LEIA TAMBÉM:

As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (11)

Horóscopo semanal do trabalho: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 15 de junho de 2025

As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (11)

♓ Peixes

Um encerramento suave abre caminho para novos começos, especialmente em emoções, projetos ou na maneira como você se relaciona com os outros.

Hoje, quarta-feira, 11 de junho

Nova consciência emocional e clareza interior devido à Lua Cheia em Sagitário.

Ventos de encerramento, cura e libertação para muitos signos.

Destaques: Áries (silêncio criativo), Gêmeos (conexões alinhadas), Escorpião (limites), Sagitário (reinventando a si mesmo), Peixes (renascimento pessoal).