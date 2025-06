As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (10)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (10), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Permita que sua verdade emerja silenciosamente através de suas ações. A confiança surge quando a pessoa para de tentar convencer e simplesmente escolhe ser. Brilhe por dentro; as pessoas certas saberão sem explicação.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você não precisa ir além dos seus limites para provar nada. Às vezes, o progresso é sutil e lento. Assuma pelo menos algum crédito. Valorize seu trabalho e aproveite a sensação boa; os frutos vêm com o tempo.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Sua intuição se comunica através do silêncio; tente ouvir sem forçar uma resposta imediata. A vida nem sempre flui suavemente em linha reta. Siga sua bússola interior e deixe o mistério ser seu guia hoje.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Confie que seus pensamentos, palavras e intenções começaram a trabalhar a seu favor. Em um ritmo divino e tranquilo, o universo está se alinhando a você. Sua tarefa é acreditar e permanecer aberto ao que está se desenvolvendo. Não pressione por um resultado — apenas abra espaço para a Sereia que está brotando.

Texto com informações do site The Hindustan Times