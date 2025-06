As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira (11)

(AtlasStudio/Imagem de atlascompany no Freepik)

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (11), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Esta fase é perfeita para nutrir sua resistência com rotinas que apoiam tanto a mente quanto o corpo. Investimentos financeiros podem começar a dar sinais de crescimento.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Sua calma interior pode se aprofundar esta semana, e práticas meditativas podem melhorar seu bem-estar geral. As questões financeiras estão melhorando com possíveis aprovações de empréstimos ou retornos esperados.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Aquário, prestar atenção aos primeiros sinais de fadiga pode ajudar você a se recompor antes que o esgotamento chegue. Restrições financeiras podem precisar de ajustes rápidos, e cortar o excesso pode trazer alívio.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Sua jornada de bem-estar recebe um impulso com exames de saúde regulares e hábitos conscientes. Esta fase traz promessas financeiras, especialmente para quem pratica a poupança inteligente.

Texto com informações do site The Hindustan Times