As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (11)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quarta-feira (11), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Leão, esta fase pode exigir um descanso intencional, especialmente se sua energia estiver esgotada. Respeite seus limites para recarregar as energias completamente.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem, este é um bom momento para se reconectar com atividades ao ar livre ou rotinas de exercícios que energizem o corpo e a mente. O planejamento financeiro exige escolhas ponderadas, e controlar as despesas ajudará você a se manter à frente.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Libra, manter-se fisicamente ativo durante o horário de trabalho pode ajudar a aguçar seu foco e aumentar a clareza mental. Responsabilidades financeiras podem parecer urgentes, mas reestruturar seu orçamento pode aliviar o fardo.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Você pode sentir uma sensação renovada de força nesta semana. Recuperação e equilíbrio são prováveis ​​se você respeitar as necessidades do seu corpo.

