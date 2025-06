As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quarta-feira (11)

(Imagem de chandlervid85 no Freepik - Ilustração)

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (11), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Áries, esta fase pode parecer que tudo está em sintonia com seus objetivos mais profundos. É provável que você faça progressos impressionantes em sua forma física se mantiver o compromisso com a rotina de bem-estar que iniciou recentemente.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Seus níveis de energia provavelmente permanecerão altos, tornando-se um ótimo momento para explorar novos rituais de bem-estar. As finanças podem exigir uma abordagem sensata, então concentre-se nos benefícios a longo prazo em vez dos ganhos a curto prazo.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Equilibrar sua energia física pode ser essencial esta semana, então ouça atentamente os sinais do seu corpo. Questões financeiras podem trazer um leve estresse, mas elaborar um orçamento claro pode aliviar a pressão.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Sua saúde provavelmente se beneficiará ao desacelerar e experimentar remédios naturais. A estabilidade financeira pode ser mantida por meio de gastos conscientes e um plano de poupança claro.

Texto com informações do site The Hindustan Times