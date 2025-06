Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta Ás de Ouros

Hora de tomar decisões para ser grandioso e bem-sucedido; o triunfo estará em suas mãos.

Touro - Carta O Louco

Sua força mental estará muito alta; tudo o que você pensa se materializará. Tenha cuidado para não tomar decisões impulsivas ruins e tente pensar com mais cuidado sobre o que vai decidir.

Gêmeos – Carta O Mago

Aumento de boa sorte, então se mantenha aberto e positivo para que a riqueza permaneça com você por mais tempo.

Câncer - Carta A Torre

Evite perder tempo com pessoas e lugares que não são para você.

Leão - Carta O Mundo

Hora de seguir em frente e deixar para trás a estagnação. Saiba como mudar.

Virgem - Carta A Estrela

A boa sorte o cerca em todos os sentidos; tente fazer mudanças positivas. Você deve gastar apenas o que precisa; não desperdice.

Libra - Carta O Diabo

Não se trata de um truque qualquer; seja extremamente cauteloso em relação a procedimentos legais ou qualquer investimento financeiro.

Escorpião – Carta A Roda da Fortuna

A sorte está virando a seu favor, indicando que sua vida está prestes a passar por uma grande mudança positiva.

Sagitário – Carta O Carro

Você terá uma oportunidade de emprego com melhor remuneração e este é o momento certo para buscar poder e sabedoria.

Capricórnio – Carta O Sol

A sua hora de brilhar como nunca antes chegou. Não deixe ninguém apagar sua luz.

Aquário – Carta O Imperador

É um sinal inequívoco de que é hora de dizer sim à riqueza que virá em abundância, não desista.

Peixes – Carta A Lua

É hora de se deixar amar e parar de colocar tantas barreiras nas situações cotidianas.