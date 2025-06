O guru mandou avisar para os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta dos Namorados

A vida o guia ao caminho do amor e relacionamentos no momento. É preciso ouvir a intuição e o coração para compreender esse caminho e tomar as melhores decisões. O sentimento deve fluir levemente, mas também exige coragem. Para voar, é necessário deixar as mágoas no passado e se libertar.

Libra – Carta do amadurecimento

Momento de saber amadurecer com sabedoria e não deixando a crise tomar conta. Cada fase tem seus frutos e é importante brilhar, absorver a luz que a experiencia e os conhecimentos adquiridos o fazem ter. Deixe ir o que não serve, se renove e se prepare para florescer.

Virgem – Carta do Sonho

Momento de sair de tanta atividade mental e expectativa e começar a criar uma realidade com as suas próprias mãos. Não caia na melancolia pensando sobre o que poderia ser! Prefira começar um trabalho interno para entrar em uma fase de amadurecimento e conquistas.

Escorpião – Carta da Luta

Pare de lutar com tudo em sua vida e viver de alianças controversas, movidas pela falsidade ou troca de vantagens. É hora de se aliar a sabedoria dos mais velhos e começar a sair da superficialidade que tem o feito viver com medo.