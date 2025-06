Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 14 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Algo retorna e é preciso seguir em frente. Você percebe algo que não via antes. Você não se contenta mais com um amor pouco decidido. A conexão se renova se houver sinceridade. Pequenos detalhes fazem uma grande diferença. Interesse-se por alguém que o desafie intelectualmente. Não force nada; tudo vem com o tempo.

Capricórnio

Alguns assuntos se resolverão sozinhos. Você não precisa se provar tanto. Aqueles que o valorizam sabem quem você é. Isso reacende algo adormecido. Casais tomam decisões importantes sobre o futuro em comum. Mudança ou investimentos em vista. Você se sente atraído por alguém que parece inalcançável. Levando algo a sério. Mudanças.

Aquário

Momento de se renovar internamente. Confusão entre o que você quer e o que você obtém. Você precisa parar para sentir com clareza e entender uma distância que é sentida. A escuta e o diálogo transformam. Alguém que o olha com atenção.

Peixes

Sonhos e intuições que predizem algo. Sua sensibilidade está aguçada, mas nem todos entendem seus sentimentos. Um compromisso muda o rumo de um relacionamento. Um diálogo se aprofunda e pode curar. Atração por alguém com coisas importantes em comum.

