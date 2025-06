Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 14 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Uma reviravolta. Paixão intensa, mas também necessidade de rever acordos. Reclamações que precisam ser tratadas sem que se tornem maiores. Conversas sobre limites. Interesse mútuo com alguém que você admira.

Virgem

Alguém sente sua falta. Alguém que parece indiferente o observa mais do que você imagina. Um resultado bom. Um detalhe que chama a atenção. Conversa necessária sobre confiança ou objetivos futuros. Atração por alguém com coisas em comum.

Libra

Gestos valem mais do que palavras. Um objetivo mais focado e escolhas. Renovação ou estagnação: depende de quão honestos eles têm sido ultimamente. Dê espaço ou afaste-se para ver as coisas com mais clareza. Alguém está confuso.

Escorpião

Sonhos que revelam. Conversas importantes. Um problema resolvido ao não exigir mais ter controle. Uma decisão tomada entre duas pessoas. Cuidado com a chantagem emocional. Um reencontro inesperado com o passado. Conselhos que devem ser levados a sério.

