Horóscopo de hoje para terça-feira, 10 de junho: um dia de cura, decisões corajosas e energia emocional

Hoje, os planetas ativam processos de cura pessoal e emocional. Marte e Quíron, em sequência, convidam você a liberar feridas, expressar vulnerabilidades e tomar decisões corajosas que o salvam internamente.

♈ Áries

Marte em sua zona de prazer incentiva você a brincar, criar e se expressar sem filtros. Aproveite esta oportunidade para transformar inseguranças em poder criativo. Seu ambiente de trabalho também está evoluindo e você terá notícias interessantes hoje.

♉ Touro

Marte ajuda você a se livrar dos fardos familiares e a curar velhas tristezas. Na prática, é hora de organizar sua vida e falar a verdade em projetos ou negócios.

♊ Gêmeos

Conversas sinceras têm um efeito curativo em amizades ou projetos colaborativos. No trabalho, você pode embarcar em viagens ou renovar contatos; concentre-se para evitar erros.

♋ Câncer

Marte e Quíron ajudam a curar sua autoestima e a libertá-lo das pressões sociais. Hoje, você entra em um período de estabilidade no emprego, se mantiver o foco.

♌ Leão

Marte o incentiva a agir com compaixão e vulnerabilidade; dessa forma, você lidera com força, mas sem rigidez. Questões financeiras também são ativadas: você pode receber boas notícias ou benefícios inesperados.

♍ Virgem

Hoje, a tensão emocional é liberada e um ciclo se fecha. Você é convidado a confiar e abrir mão do controle. Profissionalmente, você será reconhecido se intervir com argumentos bem pensados.

♎ Libra

Marte e Quíron facilitam a cura de términos ou conversas passadas. No trabalho, evite o desânimo e mantenha a mente aberta para novos projetos.

♏ Escorpião

Você pode liderar com mais humanidade e saúde emocional se se permitir pedir ajuda ou estabelecer limites. Novas conexões românticas podem surgir hoje.

♐ Sagitário

A criatividade é sua ferramenta de cura: dê vida à sua arte ou projeto com paixão. A Lua o apoia em questões materiais: conforto ou melhoria surgem para planos de viagem.

♑ Capricórnio

Marte ativa sua sombra, mas hoje você pode perdoar mágoas familiares e deixar de lado ressentimentos. No trabalho, use seu tato e discrição para lidar com assuntos delicados.

♒ Aquário

É fundamental abrir espaços reais de conexão; comunicar o que você sente sem pretensões. Seus projetos estão avançando: evite flexibilidade excessiva e priorize responsabilidades.

♓ Peixes

Hoje, cure sua relação com seu corpo e com o autocuidado; cuidar de si é um ato de reconstrução. Você também terá um bom dia em novos projetos ou negócios, principalmente com apoio externo.

