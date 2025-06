As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (10)

Confira as novas revelações do tarot, nesta terça-feira (10), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Você não precisa rugir para ser honrado. Trate a si mesmo e aos outros com gentileza, e você verá quanta força real se encontra na mera presença da calma. Deixe os sentimentos virem e irem — eles fazem parte da sua magia.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Deixe a velha forma definhar para que a nova possa ser construída. A paz nem sempre é alcançada por meio do controle; a paz vem da aceitação.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Mantenha-se firme, mesmo nos momentos desconfortáveis ​​do seu desenvolvimento. O mundo pode não entender seus passos à frente, e isso não é tarefa de ninguém. Proteja sua energia de forma tranquila, porém confiante.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Respire fundo antes de falar – esse único ato mudará tudo. Deixe suas palavras virem da sua calma, não do seu caos. Você estará sensível, mas isso será uma dádiva: hoje, deixe suas palavras fluírem com graça. A pausa o manterá alinhado.

Texto com informações do site The Hindustan Times