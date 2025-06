As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta terça-feira (10)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (10), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O bom senso não está definido no relógio mundial; ele vem direto da sua alma. Portanto, confie no seu tempo interior em vez da pressa do mundo. Você não está atrasado; você está no horário. As coisas tendem a se encaixar mais facilmente quando as decisões são tomadas com calma, em vez de sob estresse.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A pressão para decidir ou solocuionar algo só vai obscurecer a verdade. Dê um descanso à sua mente; permita que a quietude realinhe sua energia. Quando você parar de forçar o movimento, respostas mais profundas surgirão. Você não precisa fazer mais nada agora; você só precisa se reconectar.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O que está feito, está feito; ir embora pode ser a mais forte demonstração de paz e libertação. Não é um sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria. Você está criando espaço para a renovação da maneira mais simples, embora silenciosamente.

ANÚNCIO

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Respeite suas limitações; elas não são marcas de fracasso, mas, em sua forma mais suave, suas mestras de equilíbrio. A verdadeira força reside em se acomodar enquanto encontra um tempo para reabastecer sua xícara. Honre-a, observe a mudança.

Texto com informações do site The Hindustan Times