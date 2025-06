Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 13 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

No amor, tenha cuidado com traições. Tente conversar com seu parceiro e dar tempo um ao outro antes que acabem mal. Você tem o poder de fazer as mudanças necessárias para brilhar; basta se concentrar e focar no que deseja.

Você irá longe e que conquistará um cargo bom no trabalho. Continue se exercitando e se alimentando bem. Tenha cuidado com amigos que só procuram o magoar com comentários negativos.

Você terá surpresas financeiras. Você receberá reconhecimento; isso o motivará.

Virgem

Assuntos envolvendo uma gravidez. Um amor do passado virá até você, mas tudo o que ele quer é sua energia e força. É hora de se desligar do seu ambiente familiar e buscar independência.

O universo conspira a seu favor para o encher de triunfos; você só precisa deixar o bem fluir e saber perdoar. Não se desespere; quando chegar a hora certa, o que você estava esperando virá até você.

Você deve gastar apenas o que precisa; não desperdice. Seus pontos fracos são o estresse e seu cérebro. Você recebe uma proposta de negócio, mas tome cuidado com as mentiras das pessoas ao seu redor, proteja-se contra fraudes.

Libra

Chega uma viagem. Cuidado com um amor do passado que só busca prejudicá-lo ou trazer-lhe más energias.

Reveja tudo o que assinar com muita atenção, pois há energias negativas ao seu redor. No local de trabalho, você saberá de mudanças de pessoal ou alguém próximo a você viajará para o exterior a trabalho.

Tenha muito cuidado ao caminhar, evite quedas ou solavancos.

Escorpião

Aprenda a se alimentar melhor. Visualize-se sempre alcançando o sucesso e você verá como o alcançará. Uma cirurgia sairá bem.

Você precisa mudar essas atitudes negativas. Chance de mudança de cidade ou até mesmo de país. É o momento perfeito para redirecionar suas energias e buscar novos horizontes. Isso lhe trará melhores resultados no trabalho e na sua vida em geral. Continue estudando e se preparando, pois isso o tornará mais forte.