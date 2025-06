As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje serve como um lembrete de que a dor não define você; o que importa é como você escolhe reagir a ela. Permita que sua cura seja lenta e sincera. Não há problema em fazer pausas enquanto seu coração se recupera. Você não está quebrado; você está no caminho para se tornar inteiro novamente.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você não precisa remoer seus pensamentos ou inventar uma explicação, porque sua singularidade não é um problema esperando para ser resolvido. Quanto menos as pessoas te entendem, na verdade, mais espaço você tem para ser real. Deixe-as pensar o que quiserem. Você está aqui para ser sincero e não para ser inequívoco.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Pare de fazer planos; deixe seu dia se desenrolar sem controle. Você pode estar muito perto do que procura, mas tem estado inquieto demais para conseguir enxergar. Um pouco de descanso não significa estar um pouco ausente; significa estar presente de uma forma bem diferente.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Seu valor não está atrelado ao quanto você faz; ele já existe, estável e profundo. Este dia é para acolher as vitórias com facilidade, em vez de esforço. Permita-se dar visibilidade sem se estender além das obrigações normais. Você é suficiente, mesmo quando sussurra baixinho.

Texto com informações do site The Hindustan Times