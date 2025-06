As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta nova semana

Confira as novas revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Existe uma verdade escondida do seu coração? Você está mais seguro não com a guarda erguida, mas quando é autêntico. Há poder na autoconsciência, e o poder da cura reside na autoconfiança. Não tema o seu próprio reflexo, pois aí reside o seu poder. Tire a máscara — mesmo que o faça apenas em particular. Aqui estará o começo da paz; ela começa onde o fingimento termina.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Você está mais seguro não quando ergue a guarda, mas quando é autêntico. Há poder na autoconsciência, e a cura começa na autoconfiança. Não tema o seu próprio reflexo — é nele que reside a sua força. Tire a máscara, mesmo que seja apenas quando estiver sozinho. É aí que começa a paz: no ponto exato onde o fingimento termina.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

É o momento de desacelerar sem culpa. Seu corpo, mente e espírito precisam exatamente dessa quietude. Apenas se permita respirar, tirar um cochilo, fazer uma pausa ou simplesmente existir. Não há nada de preguiçoso em respeitar seus limites. Confie que recuar agora lhe dará a força para avançar mais tarde.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Mantenha-se fiel ao seu conhecimento interior, mesmo que ninguém mais veja o que você vê. Essa consciência, embora silenciosa, está preparando o terreno para muito mais por vir. Não desconsidere a mensagem da sua própria intuição; ela pesa muito mais do que qualquer coisa transitória que grite por atenção naquele momento. Ouça silenciosamente a sua voz interior.

