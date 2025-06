As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Tudo o que você achava que precisava para se tornar alguém já está dentro de você. Pare de esperar pela sensação de estar “pronto”, porque a vida começa agora, e o próximo passo precisa ser dado a partir desse lugar de empoderamento. Não se sinta inferior por ninguém; não se menospreze pelo ritmo em que está se movendo.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O importante é se desapegar dessa versão supercompensadora de si mesmo. Aquele caminho que você trilhou nunca foi realmente exigido de você. Respire fundo e largue o peso. Escolha a paz em vez do desempenho. No momento em que você parar de tentar ser “bom o suficiente”, você se sentirá mais leve.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Dê a si mesmo o presente de sentir; não calibre o que vem depois. Nesta fase, você se conecta de coração para coração, sem filtros ou medo. Seja romântico ou platônico, esteja presente enquanto os sentimentos se desenvolvem por conta própria. Nem sempre é preciso consertar todos os laços – alguns só precisam de espaço. Apareça com honestidade e carinho.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Resista à vontade de se jogar no barulho; em vez disso, permita que o silêncio o receba. Dessa quietude surgirão pensamentos selvagens e belos, além de ideias surpreendentes. Guie-se mais pela curiosidade do que pela lógica. Há um novo começo; ele começa com a paz. Esteja aberto a algo espontâneo.

Texto com informações do site The Hindustan Times