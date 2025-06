As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste sábado

Confira as revelações do tarot, neste sábado, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Esta fase ilumina sua vitalidade e você provavelmente se sentirá mais vivo do que o normal. Continue alimentando seu corpo e mente com positividade.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Esta fase pode exigir mais descanso do que o habitual, então ouça seu corpo e reserve um tempo para a recuperação. Ganhos financeiros são prováveis, tornando-se um bom momento para revisitar suas metas de poupança.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Profissionalmente, a automotivação impulsionará o progresso e pequenos passos diários levam a grandes objetivos. O apoio familiar o anima com um caloroso incentivo.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Seus níveis de energia estão equilibrados, ajudando você a gerenciar suas responsabilidades diárias com facilidade. Dificuldades financeiras podem surgir devido a dívidas pendentes ou pagamentos perdidos, portanto, revise tudo com cuidado.

Texto com informações do site The Hindustan Times