As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste domingo

Confira as revelações do tarot, neste domingo, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

As finanças permanecerão equilibradas se você se mantiver em gastos conservadores. Seu trabalho pode parecer significativo, à medida que ambições claras surgem.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Profissionalmente, você está no seu melhor, quebrando recordes pessoais e recebendo o merecido reconhecimento. A vida familiar pode passar por melhorias, seja por meio de reformas na casa ou por laços emocionais.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Sua saúde melhora com exercícios regulares e refeições leves nese final de semana. Financeiramente, podem ocorrer entradas ou saídas repentinas, então esteja pronto para se adaptar.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

No trabalho, manter a calma sob pressão é o seu ponto forte. A vida familiar parece administrável com coordenação cuidadosa.

Texto com informações do site The Hindustan Times