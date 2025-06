As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste domingo

Confira as novas revelações do tarot, neste domingo, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

É provável que você irradie resistência e força interior, tornando um momento ideal para se envolver em atividades que o desafiem. O fluxo financeiro continua abundante, então aproveite ao máximo o que você tem.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot convida você a manter rotinas que promovam o bem-estar a longo prazo, mesmo que sua energia oscile. Questões financeiras podem parecer difíceis, então simplifique sempre que possível e evite se esforçar demais.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Profissionalmente, explore novas opções de emprego se sentir estagnado, pois o momento está se construindo. O amor se renova e uma onda de esperança envolve as interações românticas.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Sua resistência o manterá estável, e manter uma rotina equilibrada contribui para o bem-estar físico. Decisões financeiras podem precisar ser revistas, especialmente se investimentos arriscados forem tentadores.

Texto com informações do site The Hindustan Times