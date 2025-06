As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer neste domingo

Confira as revelações do tarot, nesta neste domingo, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Sua energia pode se renovar nesta fase, incentivando a resiliência física e um espírito ousado. No entanto, questões profissionais podem parecer estagnadas, então este é um bom momento para repensar suas estratégias em vez de forçar o progresso.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Seu corpo pode ansiar por um ritmo mais lento, então honre a necessidade de descanso e renovação. As interações familiares podem se tornar emocionalmente complexas, mas paciência e escuta silenciosa podem aliviar a tensão.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

É provável que você se sinta mais alinhado nesta fase, especialmente com suas rotinas de saúde e bem-estar se encaixando. Financeiramente, adotar uma abordagem consciente pode evitar estresse desnecessário.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot destaca que é necessário uma desintoxicação suave, tanto física quanto emocional. Adote rotinas que deixem seu corpo mais leve e sua mente mais clara.

Texto com informações do site The Hindustan Times