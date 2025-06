As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste sábado

Confira as novas revelações do tarot, neste sábado, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Profissionalmente, as coisas podem estar em transição, e a adaptabilidade será muito útil. Sua família continua sendo sua força de apoio, proporcionando conforto e incentivo.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

No trabalho, o esforço constante manterá as coisas avançando. A família traz calma e equilíbrio, então valorize os pequenos momentos.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Sua saúde e condicionamento físico provavelmente melhorarão, tornando esta uma ótima fase para aprimorar seu bem-estar. Uma abordagem equilibrada às finanças ajudará você a manter uma sensação de segurança.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Sua vida profissional pode se beneficiar de arranjos híbridos ou flexíveis, portanto, considere qual estrutura melhor se adapta a você. As interações familiares melhoram com uma comunicação aberta e honesta.

Texto com informações do site The Hindustan Times