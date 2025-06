As previsões do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer neste sábado

Confira as revelações do tarot, nesta neste sábado, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

As finanças podem parecer imprevisíveis, por isso é sensato interromper gastos impulsivos. Academicamente, você pode enfrentar uma fase complicada, mas não seja tão duro consigo mesmo.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Decisões financeiras exigem cautela, e uma mão firme ajudará você a manter o equilíbrio. Seus esforços profissionais permanecem estáveis, então continue se apresentando com consistência silenciosa.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Profissionalmente, o ritmo acelera com novas perspectivas empolgantes e uma sensação de impulso para a frente. Os laços familiares se fortalecem, oferecendo aconchego e conforto emocional.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Seu trabalho pode ser reconhecido, tornando este um ótimo momento para expor suas ideias. Financeiramente, você pode ver estabilidade proveniente de múltiplas fontes de renda.

Texto com informações do site The Hindustan Times