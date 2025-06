As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta-feira (6)

Confira as revelações do tarot, nesta sexta-feira (6), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A gentileza tem uma qualidade poderosa, especialmente quando direcionada para dentro. Algo pequeno pode testar sua paciência, mas a resposta calma que você der será muito poderosa. Você não precisa provar nada. Apenas honre sua verdade e respire fundo.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Nunca desconsidere a beleza silenciosa da sua rotina. As pequenas coisas podem fazer o estresse parecer trivial. Deixe seu coração encontrar conforto nas pequenas coisas. O amor nem sempre precisa ter um motivo para aparecer; às vezes, ele simplesmente aparece, permanecendo ali, em silêncio.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você não precisa de nada chamativo; em vez disso, sua força reside em estar com os pés no chão. As pequenas coisas devem ser tratadas com presença, para que um ritmo suave caracterize o seu dia. Deixe que o nada o acalme. Isso não é um passo para trás; é um passo para dentro.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Não desconfie do que sua voz interior diz; siga sua suave direção. As aparências externas podem parecer estranhamente obscuras, mas sua alma sabe para onde está indo. Confie nessas vibrações e tente explorá-las com cuidado.

Texto com informações do site The Hindustan Times